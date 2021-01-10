Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски».

«Очень рад выиграть «Тур де Ски» второй год подряд. Это огромная честь — выиграть такую большую гонку. Этот «Тур де Ски», несмотря на то что было восемь гонок и десять дней, прошел на одном дыхании. Для меня он реально пролетел», — цитирует Большунова «Чемпионат.com».

Спортсмен отметил, что соревнования прошли в полной безопасности.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Денис Спицов выиграл масс-старт на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски».