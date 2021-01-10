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Российские лыжники выиграли командный зачет «Тур де Ски»

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Российские лыжники выиграли командный зачет многодневки «Тур де Ски».

В рейтинге учитывались лучшие результаты участников в каждой из восьми гонок. В семи гонках победу одержал Александр Большунов, в шести серебро взяла Юлия Ступак, еще в пяти — Наталья Непряева. Также золотые медали России принесли Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Евгений Белов и Глеб Ретивых.

Второе место в командном зачете заняла сборная Швеции, на третьей строчке расположилась команда США.

Ранее Большунов поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Командный зачет
1. Россия – 13:17.31,8.
2. Швеция – отставание 14.26,2.
3. США — +21.23,8.

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