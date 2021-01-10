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Биатлонистка Миронова поделилась эмоциями от победы в смешанной эстафете

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Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о победе в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Счастлива, что мы сделали это командой. Мы подтвердили, что являемся командой. Поздравляю всех ребят и говорю им спасибо. Первые круги шла в своём темпе. Поэтому сохранились силы на последний круг», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

В составе сборной России выступили Ульяна Кайшева, Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете впервые с 2012 года.

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