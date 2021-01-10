ЦСКА в овертайме обыграл СКА в матче КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Артем Сергеев, Иван Телегин и Константин Окулов. У хозяев дубль оформил Андрей Кузьменко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Петербургский клуб продлил серию поражений в регулярном чемпионате до четырех матчей.

Ранее сообщалось, что уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)