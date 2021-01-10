«Тоттенхэм» разгромил «Марин» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над клубом «Марин» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Кросби, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Винисиус Мораис, также отличились Лукас Моура и Алфи Девайн.

Соперник «Тоттенхэма» по 1/16 финала станет известен по итогам жеребьевки.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Бирмингемом».

Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

«Марин» (Кросби) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 0:5