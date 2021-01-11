Васильев поделился эмоциями от победы российских биатлонистов в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился эмоциями от победы российской команды в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, отечественные атлеты обладают отличным потенциалом и способны показывать гораздо более сильные результаты.

Также Васильев отметил мужественность Александра Логинова, решившего пробежать гонку, несмотря на известие о смерти отца.

Ранее сообщалось, что биатлонисткаЕвгения Павлова прокомментировала свое выступление в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.