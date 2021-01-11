Лыжник Большунов намерен остановить норвежцев на чемпионате мира

Победитель «Тур де Ски» Александр Большунов поделился в эфире «Матч ТВ» мнением о предстоящем чемпионате мира, на который будут заявлены спортсмены из Норвегии.

По его словам, необходимо всячески постараться для того, чтобы не дать им завоевать награды мирового первенства.

Также спортсмен заявил, что следит за результатами норвежских лыжников на национальном чемпионате.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о победе в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.