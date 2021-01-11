Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Роналду обновил очередное статистическое достижение

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду обновил очередное статистическое достижение. Об этом сообщает Opta Sports.

35-летний форвард стал первым и единственным игроков в истории, кто на протяжении 15 сезонов подряд забивает 15 мячей.

Этот рекорд стал возможным благодаря году в ворота «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии, состоявшемся 10 января.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу забитых мячей в официальных играх.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.