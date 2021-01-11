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Дацюк написал письмо Путину с призывом разобраться в деле схиигумена Сергия

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Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк написал письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом разобраться в деле схиигумена Сергия, задержанного 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре.

Текст письма доступен в Instagram действующего олимпийского чемпиона.

«Остановим гонения на Православных. Просим максимально распространить среди всех граждан России. С нами Бог!» — написал Дацюк, добавив хэштеги #нетгонениям, #свободуОтцуСергию, #снамиБог, #вернитеОтца.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА в овертайме переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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