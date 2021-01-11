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Экс-подруга теннисиста Кириоса обвинила его в домашнем насилии

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Экс-подруга теннисиста Ника Кириоса Кьяра Пассари обвинила его в домашнем насилии. Соответствующий пост девушка опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, 46-я ракетка мира недостоин иметь болельщиков и поклонников, так как испытывал по отношению к ней рукоприкладство и психологическую травлю.

Напомним, что 25-летний австралиец объявил об отношениях с Пассари в июне 2020 года.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу забитых мячей в официальных играх.

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