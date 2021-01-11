Туринский «Ювентус» обыграл «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе «бьянконери» забитыми мячами отметились Данило, Аарон Рэмзи и Криштиану Роналду.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Грегуар Дефрель.

Этот успех позволил подопечным Андреа Пирло набрать 33 очка и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Неймар изъявил желание остаться в «Пари Сен-Жермен».