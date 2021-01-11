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Кокорин восстановился от повреждения и полетит на сборы со «Спартаком»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения и полетит на сборы с командой в ОАЭ. Об этом сообщает «СЭ».

По словам агента 29-летнего форварда Тимофея Бердышева, футболист сразу начнет работу в общей группе и будет тренироваться безо всяких ограничений.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин забил два мяча (оба — с пенальти).

Ранее сообщалось, что бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина после травмы.

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