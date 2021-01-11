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ЦСКА пошутил на тему конца новогодних праздников

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Московский ЦСКА на официальной странице в Twitter пошутил на тему конца новогодних праздников.

Пресс-служба ЦСКА опубликовала фотографию расстроенных игроков московского клуба.

«Когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться к полноценной работе», — говорится в заявлении.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса «Спутником V».

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