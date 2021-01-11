ЦСКА пошутил на тему конца новогодних праздников

Московский ЦСКА на официальной странице в Twitter пошутил на тему конца новогодних праздников.
Пресс-служба ЦСКА опубликовала фотографию расстроенных игроков московского клуба.
«Когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться к полноценной работе», — говорится в заявлении.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.
Ранее сообщалось, что футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса «Спутником V».
Когда новогодние праздники закончились и пора возвращаться к полноценной работе �� pic.twitter.com/rJZrabljJi— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 11, 2021