Салах приобрел кислородные баллоны для деревенской больницы

| Мартин Норикович

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах помог деревне Нагриг в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, нападающий приобрел кислородные баллоны для деревенской больницы.

Напомним, что в апреле 2020 года Салах закупил несколько тысяч тонн еды для жителей Нагриги и вложил £30 тысяч в строительство медицинской станции в деревне.

Мохаммед Салах родился 15 июня 1992 года в деревне Нагриг, расположенной в провинции Гарбия, недалеко от города Басюн в Египте.

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