Тренер сборной России по биатлону прокомментировал победу в смешанной эстафете

| Карен Саркисян

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Напомним, что в составе женской сборной России на этапе Кубка мира России выступили Ульяна Кайшева и Светлана Миронова.

По словам тренера, Кайшева еще способна прибавить, а то, что делала в эстафете Миронова, его не удивило.

«Спасибо всем, кто верил, доверял и радовался. Тем, кто не верил, спасибо, что не мешали», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Россия осталась без международных биатлонных стартов до 2026 года.