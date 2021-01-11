Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом

| Карен Саркисян

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает АБН.

По мнению тренера, он заразился коронавирусом в конце 2020 года.

Мишин считает, что мог подхватить вирус на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», — добавил он.

Напомним, что Алексей Мишин является тренером чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России по фигурному катанию перенесут в Москву.