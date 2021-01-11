Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов не старше 21 года

| Карен Саркисян

Футбольный портал Transfermarkt на официальной странице в Instagram представил символическую сборную самых дорогих футболистов не старше 21 года.

В состав сборной вошли вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарума (€60 млн), защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс (€35 млн), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (€75 млн), защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони (€50 млн), защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис (€80 млн), полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа (€60 млн), полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден (€60 млн), нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (€100 млн), нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (€100 млн), нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати (€80 млн) и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холланд (€100 млн).

Ранее японский футбольный клуб объявил о подписании контракта с 53-летним игроком.