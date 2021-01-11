Лукашенко обсудил вопрос проведения ЧМ по хоккею с президентом IIHF

| Карен Саркисян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии с президентом Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазелем во время встречи во Дворце Независимости в Минске.

По словам президента, никакой опасности для приезжающих на ЧМ по хоккею в Белоруссию нет.

«Я считаю, что самая лучшая вакцина от коронавируса — это перенесенная человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

Напомним, ЧМ пройдет в Белоруссии с 21 мая по 6 июня.

Ранее жители Японии выступили против проведения Олимпийских игр 2021 года.