Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Жители Японии выступили против проведения Олимпийских игр 2021 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Жители Японии выступили против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года. Об этом сообщает Kyodo.

По информации источника, 35 процентов японцев выступили за отмену Олимпийских игр и 45 процентов — за перенос.

Напомним, что СМИ сообщали об обнаружении новой мутации коронавирусной инфекции — «бразильского штамма».

Отметим, что массовая вакцинация жителей Японии от коронавируса начнется не раньше февраля 2021 года.

Ранее японский футбольный клуб объявил о подписании контракта с 53-летним игроком.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.