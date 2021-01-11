Холифилд рассказал о подготовке к бою с Тайсоном

| Карен Саркисян

Американский боксер Эвандер Холифилд рассказал о подготовке к бою с Майком Тайсоном, передает The Sun.

По словам боксера, его команда ведет переговоры с менеджерами Тайсона.

Холифилд отмечает, что он тренируется и готов к бою.

«Наш бой соберет $200 млн. Майк получил мои сообщения и решения только за ним. Буду рад, если он согласится», — сказал он.

Отметим, что два предыдущих боя Холифилд — Тайсон заканчивались победой Эвандера.

Напомним, что в третьем раунде второго боя Тайсон откусил Эвандеру ухо.

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