Президент UFC высказался о возможном бой-реванше Хабиб — Макгрегор

| Карен Саркисян

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможном бой-реванше российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, передает ESPN.

По словам президента UFC, Макгрегор является одним из лучших бойцов в истории.

Уайт отмечает, что на сегодняшний день ирландский боец сосредоточен как никогда прежде.

«Если мы будем наблюдать такую версию Макгрегора на протяжении года, то как нам не хотеть организовать его реванш с Хабибом?» — сказал он.

Напомним, что в первом бою Нурмагомедов — Макгрегор победу одержал российский боец.

Ранее Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд.