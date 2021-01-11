Президент UFC высказался о возможном бой-реванше Хабиб — Макгрегор

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможном бой-реванше российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, передает ESPN.
По словам президента UFC, Макгрегор является одним из лучших бойцов в истории.
Уайт отмечает, что на сегодняшний день ирландский боец сосредоточен как никогда прежде.
«Если мы будем наблюдать такую версию Макгрегора на протяжении года, то как нам не хотеть организовать его реванш с Хабибом?» — сказал он.
Напомним, что в первом бою Нурмагомедов — Макгрегор победу одержал российский боец.