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Игроки «Рубина» смогут отказаться от вакцинации против коронавируса

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Главный врач казанского «Рубина» Михаил Бутовский рассказал о том, что футболисты команды смогут отказаться от вакцинации против коронавируса, передает Metaratings.ru.

«Нужно отметить, что футболисты — такие же граждане России, как и все мы. Они могут отказаться от вакцинации, так как это сугубо добровольное дело», — сказал Бутовский.

Также Бутовский отметил, что к вакцинации препаратом «Спутник V» он относится положительно.

Ранее сообщалось о том, что футболистов сборной России вакцинируют от коронавируса «Спутником V».

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