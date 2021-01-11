Белорусский фонд спортивной солидарности призвал Фазеля перенести ЧМ из Минска

Белорусский фонд спортивной солидарности отреагировал на встречу главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает пресс-служба организации.

Напомним, на встрече обсуждалось проведение чемпионата мира, который должен состояться с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риги.



«Даже обсуждение возможности проведения ЧМ в Минске выглядит плевком в лицо всему белорусскому народу. Ни в коем случае нельзя поощрять диктатуру проведением крупного спортивного мероприятия. Равнодушие не может быть реакцией на насилие и пытки», — говорится в заявлении.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии провести ЧМ по хоккею без Латвии.