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Сторона избитого Широковым судьи подаст жалобу на решение суда

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Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, рассказал о том, что 11 января подаст жалобу по делу экс-игрока петербургского «Зенита» Романа Широкова, сообщает «Чемпионат.com».

Напомним, летом 2020 года футболист избил судью во время матчей любительских команд. Спортсмена приговорили к 100 часам обязательных работ, а также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации — это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание», — сказал Островский.

Ранее Широков сравнил Доменико Тедеско со свиньей.

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