Свищев прокомментировал ситуацию вокруг проведения ЧМ по хоккею в Минске

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию вокруг проведения чемпионата мира по хоккею в Минске.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что у него четкая позиция — «не смешивать спорт и политику».

«Многим международным спортивным функционерам нужно поучится у Фазеля. Он придерживается олимпийских принципов и хочет сохранить хоккей вне политики. Безусловно, его нужно поддержать», — передает слова Свищева его пресс-служба.

Также Свищев отметил, что двойные стандарты не применимы, и если соблюдать права человека, то надо отменить все международные соревнования в США, поскольку там идут беспорядки, а в Латвии, куда хотят полностью перенести первенство по хоккею, ежегодно маршируют нацисты.

Ранее Светлана Тихановская призвала бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Минске.