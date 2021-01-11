Тренер академии ЦСКА Варламов покинул клуб

Тренер академии московского ЦСКА Евгений Варламов покинул команду, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.
«Благодарим Евгения Владимировича за профессиональную работу и большой вклад в воспитание подрастающих поколений. Желаем удачи и больших успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год.
Ранее ЦСКА пошутил на тему конца новогодних праздников.
5 лет в #ЦСКА в качестве игрока, капитанская повязка, 12 лет в #академияЦСКА в качестве тренера и безмерное уважение армейских болельщиков ����— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 11, 2021
Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы pic.twitter.com/Gy6iDkBPET