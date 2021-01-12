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Знарок прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, решающим фактором в достижении успеха по ходу встречи стал переход на игру в три звена, начиная с девятой минуты третьего периода.

Также специалист отметил, что команда не допустила удалений.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию вокруг проведения чемпионата мира по хоккею в Минске.

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