Милонов дал оценку письму Дацюка Путину в поддержку схиигумена Сергия

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Виталий Милонов дал оценку письму хоккеиста Павла Дацюка, адресованного Владимиру Путину, в поддержку взятого под стражу схиигумена Сергия. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 42-летний форвард екатеринбургского «Автомобилиста» мог бы оказать задержанному юридическую поддержку и попытаться решить его вопрос в правовом поле.

Милонов отметил, что спортсмены часто считают себя гражданами иного сорта и ставят себя выше, чем своих фанатов.

Ранее Сергей Исаков, агент нападающего петербургского СКА и молодежной сборной России Василия Подколзина, прокомментировал решение своего клиента уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).