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«Барселона» сыграет с «Реалом» в особом комплекте формы

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«Барселона» сыграет с мадридским «Реалом» в предстоящем «Эль Класико» в особом комплекте формы. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов страны.

На игровой майке будут располагаться традиционные клубные цвета, а также красно-желтый узор, отсылающий к флагу Каталонии. Представит футболку экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль.

Напомним, что игра между «сливочными» и «блауграной» состоится 11 апреля 2021 года в испанской столице.

Ранее сообщалось, что форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился воспоминаниями о работе с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

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