В «Локомотиве» объяснили неподписание контрактов с Кокориным и Кузяевым

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о неподписании контрактов с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Далером Кузяевым. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, с обоими футболистами были обговорены детали трудовых договоров, однако в последний момент все сорвалось.

«Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остается поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум», — сказал Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник академии московского ЦСКА Евгений Варламов будет работать в «Риге» в качестве ассистента главного тренера.