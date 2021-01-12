Бывший руководитель академии «Локомотива» поделился мыслями о Николиче

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о работе главного тренера Марко Николича. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, оценивать сербского специалиста без полноценно проведенных сборов неправильно.

Также Кузьмичев отметил, что решение нового руководства «железнодорожников» дать возможность Николич продолжить работу в клубе положительное.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник академии московского ЦСКА Евгений Варламов будет работать в «Риге» в качестве ассистента главного тренера.