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НХЛ проведет две игры регулярного чемпионата на озере Тахо

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила в своем Twitter-аккаунте о проведении двух матчей регулярного чемпионата сезона-2020/21 на озере Тахо, расположенном на границе Калифорнии и Невады.

20 февраля на лед выйдут «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», а 21 февраля сыграют «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз».

Напомним, что регулярный чемпионат стартует 13 января.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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