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ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило

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Московский ЦСКА подписал контракт с бразильским полузащитником французской «Ниццы» Данило Барбозой. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

По информации журналиста, ЦСКА и «Ницца» договариваются об условиях перехода Данило.

Отметим, что в нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча во французской Лиге 1.

Данило Барбоза является воспитанником бразильского клуба »Васко да Гама». Помимо французского клуба Данило играл за португальскую «Брагу» и «Бенфику», а также за испанскую «Валенсию».

Ранее ЦСКА пошутил на тему конца новогодних праздников.

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