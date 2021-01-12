«Наполи» попросил отложить матч Суперкубка Италии с «Ювентусом»

| Мартин Норикович

Президент неаполитанского «Наполи» Аурелио де Лаурентис попросил отложить матч Суперкубка Италии с туринским «Ювентусом». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, де Лаурентис из-за плотного графика и нехватки зрителей предложил провести встречу в конце нынешнего сезона.

Сообщается, что запрос президента «Наполи» был отклонен.

Игра «Наполи» — «Ювентус» состоится 20 января на стадионе «Мапеи» в Сассуоло. Начало — в 23.00 мск.

Ранее Месси был назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.