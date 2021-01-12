Полузащитник сборной России Оздоев высказался об очередях в московском метро

| Карен Саркисян

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказался об очередях в Московском метрополитене.

Оздоев в комментариях к публикации в Twitter удивился большому количеству пассажиров в московском метро в ночное время.

Полузащитник предложил пассажирам отправиться на прогулку вместо работы.

Напомним, что до 15 января большинство жителей Москвы переведены на удаленную работу согласно карантинным ограничениям из-за пандемии коронавируса.

Ранее ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило.