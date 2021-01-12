Полузащитник сборной России Оздоев высказался об очередях в московском метро

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказался об очередях в Московском метрополитене.
Оздоев в комментариях к публикации в Twitter удивился большому количеству пассажиров в московском метро в ночное время.
Полузащитник предложил пассажирам отправиться на прогулку вместо работы.
Напомним, что до 15 января большинство жителей Москвы переведены на удаленную работу согласно карантинным ограничениям из-за пандемии коронавируса.
Ранее ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило.
А ведь бары только до 23:00, а метро до 1:00 https://t.co/rD4c23AuSO— Kалой Ахильгов (@akaloy) January 11, 2021