Уткин высказался о пожизненной блокировке страницы Трампа в Twitter

| Карен Саркисян

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о пожизненной блокировке страницы 45 президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Twitter.

По словам Уткина, Трамп ему омерзителен.

При этом журналист отмечает, что на примере президента США он понимает, что плод его работы, его круг читателей, его клиентский список, и то, чем он работает — может быть отобрано по щелчку пальцев.

«Просто мы думали, что вы, соцсети, принесли нам свободу. Но нет.

PS. Трамп — помойка», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Уткин прокомментировал фотографию Смолова с Шевченко.