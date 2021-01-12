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Агент Данило подтвердил переговоры ЦСКА с «Ниццей»

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Футбольный агент Матеус Магальяйнс в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировал новость о переговорах московского ЦСКА с французской «Ниццей» по переходу бразильского полузащитника Данило Барбозы.

Агент Данило подтвердил переговоры ЦСКА с «Ниццей».

По словам Магальяйнса, полузащитник будет рад возможности играть за московский клуб.

«Если переход произойдет, то он будет прямой трансфер, а не аренда», — сказал он.

В нынешнем сезоне Данило Барбоза провел четыре матча во французской Лиге 1.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Трабзонспор».

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