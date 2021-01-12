Полузащитник Иванов рассказал о причинах ухода из «Ахмата»

Полузащитник Олег Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о причинах ухода из грозненского «Ахмата».
По словам полузащитника, он зашел в московский офис «Ахмата», подписал документы и забрал трудовую.
Иванов отмечает, что на прощание в грозненском клубе пожелали ему удачи.
«Это оптимальное решение — и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, — не моя история», — сказал он.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги РПЛ Олег Иванов провел 13 матчей и отдал одну результативную передачу.