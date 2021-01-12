Агент прокомментировал новости о переходе нападающего ЦСКА Гайча в «Трабзонспор»

| Карен Саркисян

Агент Фабиан Бустос прокомментировал новости о возможном переходе нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча в турецкий «Трабзонспор».

«Мы ничего не знаем об интересе «Трабзонспора» к Гайчу», — приводит слова Бустоса РИА «Новости».

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что турецкий клуб сделал ЦСКА официальное предложение об аренде нападающего на полтора года с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Адольфо Гайч принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не забил ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило.