Руководитель пресс-службы «Рубина» оценил вокальные данные Слуцкого

Руководитель пресс-службы казанского «Рубина» Иван Бодылевский оценил вокальные данные наставника Леонида Слуцкого, передает Sport24.

Напомним, в новогоднем ролике команды специалист исполнил песню All I Want for Christmas Is You.

«Возможно, у Слуцкого и есть незначительный акцент. Мы и не добивались, чтобы он в совершенстве пел. Было бы странно, если бы он пел идеально, учитывая национальность и происхождение ролика», — сказал Бодылевский.



Ранее телеканал FOX Sports оценил пение Слуцкого в новогоднем клипе «Рубина».