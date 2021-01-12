Губерниев отреагировал на слухи о переходе Большунова в биатлон

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о переходе лыжника Александра Большунова в биатлон.

«Зачем задавать Большунову и его отцу вопросы о переходе в биатлон? Александр — гений лыжных гонок. Пусть там и творит. Может, еще Александра Овечкина спросим?» — написал Губерниев в Telegram.



Также комментатор саркастически отметил, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси может усилить биатлонную сборную Аргентины.

Ранее Губерниев послал всех злопыхателей после победы в смешанной эстафете.