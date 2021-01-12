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Спортивные новости

Определились три участника мужской эстафетной сборной России по биатлону на ЧМ

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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, что в команде уже знают имена трех человек, которые побегут в эстафете на чемпионате мира 2021 года, передает «Матч ТВ».

«Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов побегут в эстафете. Елисеев необязательно побежит первым. Вариации возможны, в зависимости от того, кто у нас будет и в каком состоянии», — сказал Каминский.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 11 по 21 февраля в Поклюке.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о переходе Александра Большунова в биатлон.

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