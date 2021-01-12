Семин поздравил РФСО «Локомотив» с 85-летием

Бывший тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин поздравил российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» с 85-летием.

«Поздравляю всех железнодорожников, болельщиков и спортсменов. «Локомотив» всегда воспитывал спортсменов высокого класса для сборной СССР и России. Был олимпийский чемпион и в футболе — это Сергей Горлукович», — написал Семин в Instagram.

Напомним, специалист возглавлял красно-зеленых до лета 2020 года.



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