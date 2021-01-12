Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Данченкова

Экс-футболист сборной России Роман Широков продал бутсы, в которых он избил арбитра Никиту Данченкова, передает РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел летом 2020 года во время матчей любительских команд. В конце декабря спортсмена приговорили к 100 часам обязательных работ, а также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки», — сказал адвокат Широкова Вадим Лялин.

Также Лялин отметил, что к отправке еще готовы 15 спортивных костюмов для подростков и детей и футбольная майка с подписями всей команды.



Ранее сообщалось о том, что перед судом Широков купил две иномарки за 15 миллионов рублей.