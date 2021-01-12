Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков РПЛ с истекающими контрактами

Страница Transfermarkt во «Вконтакте» представил сборную самых дорогих игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) с истекающими контрактами.
В составе сборной вошли вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев (€5 млн), защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев (€1,5 млн), защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев (€2,8 млн), защитники «Краснодара» Руслан Камболов (€1,5 млн) и Сергей Петров (€4,5 млн), полузащитники «Сочи» Артур Юсупов (€2 млн) и Ибрагим Цаллагов (€2 млн), полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев (€3,5 млн), нападающий «Сочи» Жоазиньо (€1,8 млн) и Антон Заболотный (€1,8 млн) и нападающий петербургского «Зенита» Андрей Мостовой (€3 млн).