Член Европарламента раскритиковал Фазеля за встречу с Лукашенко

Член Европарламента Павел Теличка раскритиковал главу Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля за встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Рене Фазель — позор хоккея», — написал Теличка в Twitter.
Напомним, 11 января Фазель и Лукашенко обсудили возможность проведения чемпионата мира, который должен пройти в 2021 году в Риге и Минске.
Ранее Тихановская призвала бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Минске.
René Fasel - disgrace of ice hockey! https://t.co/jytxWSO3fG— Pavel Telička (@Telicka) January 11, 2021