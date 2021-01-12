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Член Европарламента раскритиковал Фазеля за встречу с Лукашенко

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Член Европарламента Павел Теличка раскритиковал главу Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля за встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Рене Фазель — позор хоккея», — написал Теличка в Twitter.

Напомним, 11 января Фазель и Лукашенко обсудили возможность проведения чемпионата мира, который должен пройти в 2021 году в Риге и Минске.

Ранее Тихановская призвала бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Минске.

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