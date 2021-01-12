Директор профсоюза футболистов высказался о вакцинации игроков сборной России

| Карен Саркисян

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов высказался о вакцинации игроков национальной сборной России.

Напомним, что Российский футбольный Союз (РФС) ведет переговоры с Министерством спорта Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о вакцинации игроков сборной России.

Отметим, что вакцинацию должны будут пройти игроки, тренеры и администраторы мужской, женской и молодежной сборной.

«Вакцинация будет проходить в индивидуальном порядке и добровольно. Это право игроков. О принудительной вакцинации речи не идет», — передает слова Зотова Sport24.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса.