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Президент «Урала» Иванов прокомментировал вакцинацию игроков РПЛ

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в беседе со Sport24 прокомментировал вакцинацию игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам президента, многие игроки «Урала» не хотят ставить вакцину.

Иванов отмечает, что лишь некоторые сотрудники екатеринбургского клуба готовы привиться.

«Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда», — добавил он.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса.

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