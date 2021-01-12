Игрок лондонского «Арсенала» Месут Озил назвал страны, в которых он хочет поиграть до завершения карьеры.
«Есть две страны, в которых я хочу поиграть, прежде чем завершить карьеру: Турция и США. Если буду играть в Турции, то только за «Фенербахче», — написал Озил в Twitter.
Немецкий футболист выступает за «канониров» с 2013 года.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в 1/16 финала Кубка Англии.
I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey ���� and USA ����. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021