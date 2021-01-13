Борис Игнатьев назвал имя легионера, который может усилить сборную России

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал имя игрока, который сможет усилить национальную команду, передает News.ru.

«Из легионеров, что сейчас играют в РПЛ, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара». Если бы речь шла об Акселе Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор», — сказал Иванович.

Напомним, сербский игрок «Сочи» Иван Миладинович рассказал о том, что он хочет получить российский паспорт и играть за сборную России.



Ранее сообщалось о том, что Миладинович планирует получить российское гражданство.